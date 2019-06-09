В Щёкино загорелся торговый центр (видео)

В Щёкино загорелся торговый центр «Фатай» на улице Энергетиков.



Очевидцы опубликовали фотографии пожара в группе «Тула Жесть» в соцсети. На кадрах видно, что с крыши здания валит чёрный дым, видны языки пламени. Огонь охватил большую часть кровли (около 2,5 тыс. кв м). На верхнем этаже здания расположен фитнес-центр.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» в 17:55 мск. На месте происшествия работают пожарные, эвакуированы 20 человек, никто не пострадал. На месте происшествия находится начальник управления МЧС по Тульской области Владимир Кий.



