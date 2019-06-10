Ротенберг сдал акции Тульского патронного завода московской фирме с уставным капиталом в 10 тысяч рублей

Бизнесмен Игорь Ротенберг сократил долю в уставном капитале Тульского патронного завода с 20,23% до 0,86% акций.



Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на материалы предприятия. Количество акций в собственности Ротенберга уменьшилось с 42,054 тыс. до 1,794 тыс. штук.

В свою очередь ранее не владевшая акциями ТПЗ московская фирма «Гринфилд Лигал» приобрела 19,36% в уставном капитале (40,260 тыс. акций).

ООО «Гринфилд Лигал» было зарегистрировано в ноябре 2018 года с уставным капиталом в размере 10 тысяч рублей. Компания занимается деятельностью в области права. Учредитель фирмы — некий Филипп Гуреев, также он является учредителем ООО «АМК 3.0», созданного в августе 2018 года и занимающегося пиар-услугами.

Игорь Ротенберг стал акционером Тульского патронного завода завода в январе 2017 года, купив 46,17% его акций, затем совет директоров одобрил продажу всех акций предприятия Ротенбергу. На конец декабря 2017 года доля бизнесмена была 47,03% акций, ЗАО «Столичная паевая компания» владела 46,17% акций завода.

В 2018 году Игорь Ротенберг из-за попадания в санкционные списки США снизил долю в уставном капитале ТПЗ с 47,04% до 20,23% (с 97 802 до 42 054 акций), чтобы иметь возможность экспортировать патроны в третьи страны.

По 13,40% в уставном капитале ТПЗ приобрели московские ООО «ДФА Капитал» и ООО «ВК Холдингс» (по 27 874 акций каждая компания соответственно). ООО «ДФА Капитал» зарегистрировано 22 марта 2015 года. Компанию возглавляет Дмитрий Афанасенко, который также является гендиректором ООО «Стройпроектхолдинг». Бенефициаром этой компании является Аркадий Ротенберг. ООО «ВК Холдингс» зарегистрировано 15 марта 2018 года. Бенефициаром компании является её гендиректор Владимир Кокорин.