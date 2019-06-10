Минтруд связал падение рождаемости в России с бедностью населения

Минтруд связывает падение рождаемости в России в последние годы с экономическими причинами – в частности, с падением доходов семей.



Об этом первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко рассказал на сессии «Демография как фактор глобальной политики: современные тенденции», прошедшей в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Мы связываем эту причину с экономикой, прежде всего с уровнем доходов наших семей, которые также за последние годы, если не падают, то рост в принципе остановился. Здесь есть чёткая связь, мы видим по показателям бедности: в числе бедных домохозяйств 79% – это домохозяйства с детьми», — приводит его слова ТАСС.

В конце прошлого года вице-премьер правительства Татьяна Голикова рассказала, что рекордные показатели смертности наблюдаются в Ивановской, Тульской, Новгородской, Тверской и Псковской областях.