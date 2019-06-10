«Обещалки» от «Газпрома»: в Ясногорском районе затягивают газификацию

Общественник Владислав Плотников написал обращение губернатору Тульской области Алексею Дюмину в связи с проблемой газификации Ясногорского района.



«По роду своей общественной работы я всё чаще сталкиваюсь с проблемой газификации Ясногорского района. На данный момент фактическая загрузка ГРС Ясногорск в период осенне-зимней эксплуатации достигает пиковой, поэтому никаких новых объектов к газораспределительным сетям не подключают.

Это негативно сказывается: на жилищном строительстве, в том числе коттеджном; на развитии сельскохозяйственных предприятий, например у одного из самых крупных сельхозпроизводителей Ясногорского района компании „Авиаген“ из 2 инкубаторов и 7 птицеферм к центральному газоснабжению подключен только один объект, остальные отапливаются за счет привозного сжиженного газа, что очень дорого и неэффективно; на развитии промышленности на территории Ясногорского района.

Всё это снижает инвестиционную привлекательность Ясногорского района, приводит к тому, что не создаются новые рабочие места, молодёжь и специалисты уезжают на заработки в другие районы, уменьшаются налоговые отчисления в местный бюджет.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В. В. Путина от 20.01.2014 №Пр-94 и протоколом совещания, состоявшегося в ПАО „Газпром“ 06.02.2014, по вопросу развития газотранспортной системы Тульской области ГРС Северо-Задонская, ГРС Новотульская и ГРС Ясногорск были включены в перечень приоритетных объектов транспорта газа, подлежащих реконструкции.

Мероприятия по реконструкции данных объектов газоснабжения были включены в Программу развития газоснабжения и газификации Тульской области на 2016—2020 годы, утверждённую Губернатором Тульской области А. Г. Дюминым и Председателем Правления ПАО „Газпром“ А. Б. Миллером в 2016 году.

В последних пресс-релизах „Газпрома“ сообщается, что завершается подготовка проектной документации для реконструкции ГРС „Ясногорск“ и „Северо-Задонская“. Но, насколько мне известно, это не так. Никаких реальных действий не ведется, чиновники Правительства Тульской области и „Газпрома“ не решают проблему.

Поручением Президента Российской Федерации В. В. Путина от 20.01.2014 №Пр-94 не выполняется уже более 5 лет. Из года в год я вижу лишь обещания и волокиту. В связи с большой общественной значимостью я обращаюсь к Вам с просьбой взять ситуацию с реконструкцией Ясногорской ГРС на личный контроль», — говорится в обращении.