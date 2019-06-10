В Тульской области колонну МЧС протаранил грузовик

В Тульской области на трассе «Дон» в колону МЧС врезался грузовик.



Авария произошла в 9:35 мск на 201 километре трассы. Колона МЧС из четырёх автомобилей ехала из Москвы в Керчь на плановые работы по разминированию.

В Веневском районе Тульской области колонна остановилась, так как у одной из машин произошла поломка. В это время в стоящие автомобили въехал грузовик Volvo. По предварительным данным, водитель фуры заснул за рулём.

В аварии получили травмы пять сотрудников МЧС, они госпитализированы, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-секретаря регионального главка МЧС Максима Пряхина.

«В результате столкновения два автомобиля дальше ехать не смогли. В течение нескольких часов поврежденные машины будут заменены на резервные и колонна продолжит движение», — сообщил Пряхин.

Для ликвидации последствий аварии привлекались шесть человек и две единицы техники. Сотрудники УГИБДД работают на месте ДТП, выясняя причины и обстоятельства случившегося.