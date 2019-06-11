Коттеджи, гостиница, храм... Тульские парки как земельный бизнес

В Платоновском парке Тулы хотят строить храм Спиридона Тримифунтского — ровно две недели об этом объявили на «Часе контроля», который проводил глава региона Алексей Дюмин.



Согласно церковному преданию, Спиридон Тримифунтский родился на острове Кипр, с детских лет пас овец. За добрые дела, якобы, Бог наделил будущего святителя дарами прозорливости, исцеления больных и изгнания бесов. Считается, что он помогает просящим найти работу, решить юридические вопросы, касающиеся денежных дел, недвижимости.

Известие о возможном строительстве храма на территории парка тульская общественность обсуждает все эти две недели, причём большинство высказывающихся в соцсетях и в комментариях к материалам СМИ — категорически против. Речь не идёт о каких-то религиозных противоречиях, туляки уверены в том, что зелёная зона — не место для строительства.

Одну из причин, по которой вопрос вызвал такую бурную негативную реакцию, сформулировал тульский правозащитник Алексей Власов: «Сначала надо вывесить документацию на строительство храма, провести публичные слушания, а потом объявлять — Храму быть! Никаких конфликтов не будет. В том числе требуется учитывать мнение населения насчёт строительства культовых сооружений в рекреационных зонах». Казалось бы, чего проще. Но власти так не привыкли.

Часто горожане узнают обо всём, как говорится, задним числом. Когда земля уже переведена, публичные слушания с участием пары десятков каких-нибудь человек уже прошли... Получите — распишитесь. Если и догадается кто заглянуть на сайт муниципального органа, увидит объявление о грядущем публичном обсуждении с указанием одного лишь кадастрового номера, даже без адреса — поди догадайся, о чём идёт речь. Разве всё отсмотришь и проверишь. Да и за фантазией чиновников не уследишь — чего они в очередной раз надумают перевести. Местные СМИ такие «незначительные» вопросы тоже не отслеживают — только постфактум. Когда напишет пресс-релиз тульское правительство — вот и новость.

Лесной массив на окраине Тулы, где сейчас расположен микрорайон Зеленстрой, окрестили Платоновским лесом по имени купца первой гильдии Игната Козьмича Платонова, который жил здесь в середине XIX века. Он был почётным гражданином города, гласным (депутатом) городской Думы, действительным членом общества милосердия.

Игнат Платонов выкупил участок земли, посадил там деревья и обустроил три пруда, в которые запустил карпов и другую рыбу. Территория леса не была огорожена — туляки могли свободно гулять и наслаждаться природой. Свежая рыба из Платоновских прудов продавалась в известном рыбном магазине возле нынешнего Дворца пионеров.

В военные годы в Платоновском лесу располагалась батарея зенитного полка, затем территория отошла в собственность Министерству обороны СССР. До середины 1990-х годов здесь была дислоцирована военная часть. В дальнейшем часть расформировали, а территория осталась в собственности Минобороны РФ. В 1990-е годы Платоновский лес немного благоустроили, впоследствии его станут называть Платоновским парком.

Проблемы с застройкой Платоновского парка уходят корнями в начало 2000-х годов, когда от него начали «отрезать» куски земли под строительство коттеджей. На земле, принадлежащей Минобороны, вдруг вырос фешенебельный ресторан «Купец Платонов», что вызвало резонанс. Оказалось, что тульская управа незаконно распорядилась чужим имуществом, в 2002 году выдав договор аренды участка площадью 2 тыс. га сроком на 10 лет.

Владелец ресторана, бизнесмен Юрий Паналиев, покусился и на охранную зону усадьбы «Ясная поляна». В своё время он купил старый крестьянский дом, где во времена Льва Толстого располагалась деревенская изба-читальня, которую должен был восстановить. Однако выгоднее оказалось уничтожить старое здание, чтобы построить на его месте современный коттедж. Как по итогам разбирательств определила природоохранная прокуратура, имели место самовольный снос и самовольное строительство.

Тёмные дела вокруг Платоновского парка продолжались — в 2005 году СМИ писали, что глава Тулы Сергей Казаков отдал земли парка под строительство коттеджей, что было зафиксировано в соответствующем постановлении. Природоохранная прокуратура назвала передачу земли незаконной и направила протест в управу. Сам участок относился к водоохранной зоне, соответственно, любая деятельность на ней подлежала обязательному согласованию с Московско-Окским бассейновым водным управлением, Казаков же распорядился землёй единолично. При этом земля в районе Платоновского парка в то время была едва ли не самая дорогая в городе.

Несколько случаев самозахвата земель под коттеджную застройку выявлялись и в дальнейшем, последний раз — в 2015 году. В министерстве имущественных и земельных отношений рассказывали о готовящихся обращениях в суды по освобождению территорий.

На данный момент известно, что Федеральное агентство по управлению госимуществом, которое распоряжается Платоновским парком, приняло решение сдать его в аренду ООО «Управление недвижимостью» сроком на 49 лет. Возглавляет компанию Кондрашин Фёдор Дмитриевич, но фактическим бенефициаром является помощник генерального директора «Щёкиноазота» Владимир Бакулин. Именно он учредил ООО «Тульская недвижимость» (директор — тот же Кондрашин) и ООО «Эко-Жилсервис» — две организации, которым в свою очередь принадлежит ООО «Управление недвижимостью».

Правопредшественник ООО «Тульская недвижимость» — ООО «Хопёр-плюс». Согласно открытым данным, за 2014-15 года компания выручила 158 млн рублей, а в 2018-м была реорганизована. Также Бакулин владеет (и владел) рядом других коммерческих организаций.





Согласно публичной кадастровой карте, часть парка площадью 95 871 кв. м (на карте — №185) относится к землям населённых пунктов, вид разрешённого использования отсутствует. Его цена — всего 92 тысячи рублей. При этом другая часть площадью 89 994 кв. м (выделена жёлтым на фото — №189) оказалась с видом разрешённого использования «для строительства и последующей эксплуатации гостиничного комплекса». Стоимость этого участка — 596 миллионов (!) рублей. Для гостиницы выделен ещё один кусок площадью 5 612 кв. м (№6137) за 37 миллионов рублей. Ещё 37 615 кв. м (№6136) по кадастру относятся к территории общего пользования, цена этого участка — 36 тысяч рублей.

При этом никакого статуса у Платоновского парка нет, как нет и законодательной защиты, что вызывает серьёзные опасения, связанные с угрозой строительства на его территории.

В 2016 году, когда благоустройство Платоновского парка только начиналось, на совещании у губернатора Тульской области Алексея Дюмина министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов отметил, что парк станет единственной благоустроенной зелёной зоной микрорайона Зеленстрой.

Представитель компании-арендатора Владимир Бакулин, говоря о концепции благоустройства парка, рассказывал, что вна первом этапе будут обустроены набережная пруда и ведущие к нему лестницы, фонтан, детская площадка, на втором — благоустроены поляны и пешеходные тропинки, создан каменный каскад с цветочным оформлением, посажены декоративные и утраченные породы деревьев.

Ни храма, ни гостиницы в проекте не было!

В 2016 году министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов заявил о намерениях регионального правительства обращаться в федеральные органы власти для перевода парка в собственность муниципалитета. В дальнейшем парк можно бы передать государственному учреждению «Тульские парки» и придать ему статус рекреационной зоны, что не даст осуществлять строительство на территории парка и позволит входить в программы по получению государственных денег на его развитие.

Это решение поддержал и губернатор Тульской области Алексей Дюмин, который также отметил, что если Платоновский парк будет передан в собственность региона, его можно будет сделать частью ГУ ТО «Тульские парки», как Центральный, Комсомольский, Пролетарский и Рогожинский.

Как видно из документа Единого государственного реестра недвижимости, земля парка, в том числе участок, который сейчас отдан под гостиницу, перешли из федеральной собственности в собственность города в январе 2018 года.





Зелёные зоны Тулы — лакомые территории для коммерсантов. Яркий пример — Берёзовая роща в Пролетарском округе, где вырубили деревья и построили ресторан «Пафос», часть территории тоже была захвачена коттеджами. Все попытки туляков через прокуратуру и другие органы добиться справедливости и выявить допущенные нарушения увязли в бюрократической волоките.

Комсомольский парк Тулы также пострадал от строительства. Жертвой пала часть берёзовой рощи вокруг стадиона, когда-то принадлежавшего заводу «Арсенал». В 1990-е годы западную часть парка затронули частные коттеджи, северную — пятиэтажки. Сам стадион тоже хотели застроить многоэтажками. В 2012 году несколько тысяч обеспокоенных жителей Заречья собрали подписи к губернатору Тульской области (на тот момент) Владимиру Груздеву с призывом не допустить варварства. Сейчас Комсомольский парк включён в состав ГУ ТО «Тульские парки», а его территория может использоваться только «для эксплуатации парка культуры и отдыха».

Застройка коснулась и Рогожинского парка, на территории которого построили ледовый дворец, чему противостояли жители и экологи. В 2019 году в Рогожинском парке могли возвести ещё один объект, но благодаря активности общественников застройщик отступил, а часть парка, которой грозила застройка, включили в состав особо охраняемой природной территории.