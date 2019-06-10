Жительница Суворова вышла на пикет к тульскому белому дому

Жительница посёлка Ханино Суворовского района Тульской области вышла на одиночный пикет к зданию регионального правительства.



Женщина заявляет, что районная администрация обманула её семью с переселением из аварийного дома, прокуратура не принимает мер, а к губернатору Алексею Дюмину невозможно пробиться.

Зимой этого года она записывала видеообращение, в котором рассказывала, что в Суворовском районе существует механизм раздачи квартир, построенных и купленных за государственный счёт для нуждающихся.