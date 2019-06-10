В регионах ЦФО число многодетных семей меньше среднего по стране

Доля многодетных семей в Центральном федеральном округе крайне низкая по сравнению с другими регионами и составляет 3,6%, сообщил полномочный представитель президента в округе Игорь Щёголев на совещании по реализации нацпроекта «Демография».



Он отметил, что с 1990 года численность населения 16 округов ЦФО снизилась почти на 15% — на 3,3 млн человек, и этому, по его данным, способствовал ряд факторов.

«Один из них — это низкая доля многодетных семей. В ЦФО она составляет всего 3,6%. По России в среднем этот показатель достигает 5,8%, на Северном Кавказе — 21,3%», — приводит слова Щёголева «Интерфакс».

Также он отметил, что негативное влияние на демографическую ситуацию оказывает сокращение первых рождений детей, которое по состоянию на 2017 год уменьшилось на 62 тыс. детей в год.

«Кроме того, немаловажным фактором является значительное сокращение количества рождений у женщин до 24-х лет. Средний возраст рожениц по стране в среднем увеличился на 7,5 года — до 29 лет. Стоит учитывать, что также в целом сокращается количество женщин детородного возраста», — добавил полпред.