Бывший ясногорский депутат Прощенко уедет в колонию за земельное мошенничество

Прокуратура Тульской области добилась усиления наказания бывшему депутату Ясногорского района Александру Прощенко, осуждённому за мошенничество с землёй в деревне Бураково.



Приговором Ясногорского районного суда 38-летний Прощенко был признан виновным по о ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в крупном размере).

Суд установил, что Прощенко путём обмана сотрудников администрации Ясногорского района, алексинского отделения ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» и Росреестра получил право собственности на строение, которое фактически отсутствовало, в связи с этим приобрёл по льготной цене земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 15 га. Ущерб составил 450 тысяч рублей.

Суд назначил Прощенко наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей и на основании ч. 5 ст. 72 УК РФ зачёл ему время содержания под домашнем арестом в назначенное наказание в виде штрафа, также снизив штраф на 50 тысяч рублей.

Не согласившись с выводами суда, прокуратура подала на апелляцию. 10 июля Тульский областной суд изменил приговор, назначив Прощенко наказание в виде 2,5 лет лишения свободы, с отбыванием в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.