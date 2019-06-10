Ливень с градом в Донском затопил центральные улицы (видео)

На Донской обрушился сильный ливень.
В центре города затопило проезжую часть, на пешеходных переходах образовались огромные лужи. Местные жители рассказывают о прошедшем граде, есть поваленные деревья.
Один из находчивых горожан укрыл свой автомобиль от града на автобусной остановке.
При этом жители микрорайона Северо-Задонск сообщают, что у них не пролилось ни капли.
Напомним, в выходные ураганный ливень помешал концерту в развлекательном комплексе «Золотой город» в Венёвском районе. Тулякам удалось снять на видео сильный шторм.