70-летнюю пенсионерку из Тульской области отправили в колонию за телефонное мошенничество

Суворовский районный суд вынес приговор 70-летней женщине за телефонное мошенничество (ч. 2 ст. 159 и ч. 3 ст. 327 УК РФ).



Суд установил, что с августа по декабрь 2018 года пенсионерка с помощью телефона или интернета связывалась со своими жертвами, представлялась сотрудником Минобороны или телеканала «Звезда» и просила перечислить деньги за их участие в конкурсе. Общая сумма похищенных денежных средств составила 27 тысяч рублей.

Когда 7 декабря 2018 года женщину задержали, при проверке документов в отделе полиции она предъявила подложный паспорт.

По совокупности преступлений осуждённой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 35 дне с отбыванием наказания в колонии-поселении. Материальный ущерб потерпевшим не возмещён, в рамках уголовного дела гражданские иски ими не заявлены.