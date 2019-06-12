Богатые заплатят больше: в России будут назначать штраф в зависимости от доходов и имущества

Размеры штрафов в России будут определять в зависимости от благосостояния привлекаемого к ответственности лица.



Об этом говорится в опубликованной правительством РФ новой концепции Кодекса об административных правонарушениях.

Из документа следует, что размер штрафа должен определяться с учётом «характера противоправного действия (бездействия) и причинённого им вреда, имущественного и финансового положения физического лица, привлекаемого к административной ответственности, и его семьи, наличия у физического лица, привлекаемого к административной ответственности, заработной платы или иного дохода».

Концепция направлена на совершенствование процедуры рассмотрения дел и обеспечение адекватности наказания совершенному правонарушению, говорится в сопроводительных документах. В частности, предлагается сократить количество видов административных правонарушений, ввести практику предупреждений, уточнить сроки давности.