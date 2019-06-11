В Грицовском водопроводные сети изношены более чем на 90%

Жители поселка Грицовский Венёвского района жалуются на бесконечные порывы и разрытия.



«Начнём с истоков. Уже этому месту года так четыре, а как начали делать, месяца так три. Выкопают, чего-то залепят, закопают, потом порыв, опять раскопают», — рассказал «АиФ — в Туле» Дмитрий Васекин.

Как пояснили в администрации Венёвского района, износ водопроводной сети составляет более 90%, поэтому регулярно происходят порывы старого водопровода. МУП «Коммунальщик» проводит срочные аварийные работы по устранению порывов водопроводной сети на данном участке.

Замена водопровода запланирована на 2019—2020 годы. Сейчас заявка на реконструкцию водопроводных сетей находится на рассмотрении в министерстве экономического развития РФ. Подписание дополнительного соглашения с Минстроем позволит получить субсидию до 1 июля.