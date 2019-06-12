Туляки смогут запретить соседям с первых этажей превращать квартиры в магазины

9 июня вступили в силу поправки в Жилищный кодекс, усложняющие процедуру перевода жилого помещения в нежилое.



Теперь для того, чтобы открыть магазин или иное заведение на первом этаже жилого дома, потребуется согласие жильцов.

Раньше владельцам бизнеса нужно было только составить заявление, иметь правоустанавливающие документы на своё предприятие, поэтажные планы или технический паспорт, проект переустройства и (или) перепланировки помещения, которое хотят занять.

Теперь, прежде чем обращаться в уполномоченный орган с заявлением о переводе квартиры в нежилой фонд, требуется получить одобрение 2/3 жильцов, владеющих недвижимостью в данном подъезде.

Кроме того, будущему правообладателю коммерческого объекта необходимо письменное разрешение каждого владельца примыкающих к его квартире помещений. Также владельцу бизнеса потребуется обеспечить отдельный вход в свой магазин, салон или кафе после перевода жилого помещения в нежилое.

Если назначение помещение ещё на этапе строительства дома было нежилым, то нововведения действовать не будут.