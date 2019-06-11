После проверки ДТП с орловскими школьниками под Тулой возбуждено уголовное дело

Прокуратура выявила ряд нарушений после проверки ДТП с орловскими школьниками в Тульской области.



14 апреля 2019 году учащиеся орловского лицея №40 возвращались из Рязани с однодневной экскурсии. На 131 километре автодороги Калуга-Тула-Михайлов-Рязань при движении из Венёва по направлению в Тулу водитель автобуса при прохождении поворота не справился с управлением, съехав в кювет и завалившись на правый бок.

В автобусе находилось 45 пассажиров, в том числе 39 детей. В результате ДТП пострадала одна женщина-педагог.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы проверки, в ходе которой прокуратура Орловской области обнаружила нарушения законодательства в сфере перевозки детей.

Кроме того, вскрыт ряд нарушений административного характера. Так, было установлено, что водитель компании-перевозчика нарушил программу маршрута, что привело к задержке отправления. А также он не учёл ухудшение погодных условий, сообщают СМИ.

Также возбуждено уголовное дело в связи с подделкой документов — экскурсионный автобус, перевозящий детей, выехал в рейд по поддельному путевому листу.