Не менее девяти сенаторов покинут Совет Федерации

В сентябре после региональных выборов Совет Федерации могут покинуть не менее девяти сенаторов.



Как сообщает «РБК» со ссылкой на осведомлённые источники, в верхней палате парламента после выборов будут основания для смены 31 сенатора, но некоторые будут переназначаться на новые сроки.

Издание указывает, что из Совета Федерации уйдут председатель комитета по обороне Виктор Озеров (Хабаровский край), член комитета по природопользованию Ильдус Ахметзянов (Татарстан), член комитета по обороне Оксана Бурико (республика Тыва) и сенатор от Брянской области Екатерина Лахова. Эти сенаторы не стали участвовать в праймериз «Единой России», что является частью кампании по выдвижению в региональные парламенты, членов которых впоследствии делегируют в Совет Федерации. Также покинуть верхнюю палату парламента может представитель госсобрания республики Марий Эл Наталия Дементьева, председатель комитета по науке Зинаида Драгункина (сенатор от Москвы) и член комитета по международным делам, сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева.

Источники издания сообщили, что врио Курганской области Вадим Шумков в случае победы на выборах не станет выдвигать сенатором от региона Елену Перминову, а губернатор Челябинской области Алексей Текслер отзовет из верхней палаты парламента Ирину Гехт. Из всех перечисленных сенаторов только Гехт официально подтвердила уход в отставку осенью.

Всего на единый день голосования, 8 сентября, запланированы выборы руководителей 16 российских регионов. По закону каждый из кандидатов на пост главы региона может выдвинуть три кандидатуры своих представителей в Совфеде. Интересы каждого субъекта федерации в верхней палате парламента представляют двое сенаторов — один выдвигается исполнительной властью региона, второго делегирует региональный парламент.

Тульскую области в Совете Федерации сейчас представляют сенаторы Дмитрий Савельев и Игорь Панченко. Последний будет участвовать в выборах в региональный парламент.