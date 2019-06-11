В Чекалине на 27 млн рублей создадут парк с крепостью и башней

В самом маленьком городе России, суворовском Чекалине приступают к созданию парка на Соборной горе.



Местная администрация объявила тендер благоустройство зоны отдыха. Городу был федеральный выделен грант на проект «Чекалин — маленький центр большого отдыха» по итогам конкурса малых и исторических городов России.

Согласно концепции благоустройства, на Соборной горе построят крепость, внутри которой расположится парк с ремесленными мастерскими и лавками. Новая лестница соединит гору с набережной.

На первом этапе в парке планируют возвести деревянную крепость и башню, сделать прогулочные дорожки и тротуары из брусчатки, провести освещение, построить площадку для богатырских игр и парковку. На эти цели направят 27 млн рублей, благоустройство должно быть завершено в ноябре 2019 года. Победителя тендера объявят 4 июля.

При этом будущий подрядчик должен будет заключить с администрацией города договор по сохранению археологического памятника федерального значения – исторического культурного слоя города Лихвин 12-17 веков и стоянки времён неолита, находящихся на Соборной горе.