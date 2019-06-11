Директор ТПЗ уверен, что продажа Ротенбергом акций завода не повлияет на курс его развития

Директор Тульского патронного завода Константин Куликов прокомментировал изменения в составе акционеров предприятия.



«Изменения в составе акционеров не повлияют на заданный курс развития компании. Нашими основными задачами по-прежнему являются повышение качества продукции, освоение новых рынков присутствия продуктов Тульского патронного завода и увеличение производственных показателей», — приводит слова Куликова пресс-служба.

«Мы также продолжаем работать над укреплением и формированием команды руководителей, костяк которой остается прежним, над изменениями в кадровой политике, нацеленной на оптимизацию рабочих процессов и улучшение условий труда», — добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что бизнесмен Игорь Ротенберг сократил долю в уставном капитале Тульского патронного завода с 20,23% до 0,86% акций (с 42,054 тыс. до 1,794 тыс. штук). В свою очередь ранее не владевшая акциями ТПЗ московская фирма «Гринфилд Лигал» приобрела 19,36% в уставном капитале (40,260 тыс. акций).

ООО «Гринфилд Лигал» было зарегистрировано в ноябре 2018 года с уставным капиталом в размере 10 тысяч рублей. Компания занимается деятельностью в области права.