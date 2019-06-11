Россия будет платить пенсии трудовым мигрантам

Россия начнёт платить пенсии трудовым мигрантам, приезжавшим в РФ на заработки из стран Евразийского экономического союза.



Помимо России в него входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

«РБК» ссылается на документы Минтруда, которые подтверждают скорую ратификацию нового соглашения о пенсионном обеспечении в странах-участницах союза.

Документ предполагает, что страна, в которой мигрант работал и делал отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и по его возвращении на родину. Стаж будет суммироваться между государствами ЕАЭС, а назначенная пенсия в одном из государств будет «переходить» в другую страну-участницу союза, где пенсионер живёт.

Воспользоваться этим изменением смогут только уходящие на пенсию в 2020 году или позднее, продолжительность российского стажа, за который будет производиться экспорт пенсии, составит не более одного года в 2020 году, двух лет — в 2021 году, и так далее.

Сейчас пенсию выплачивает государство постоянного проживания, вне зависимости от предыдущих мест и гражданства пенсионера. При этом работодатель обязан делать отчисления с зарплаты зарубежного работника в ПФР.

Предполагается, что ПФР в 2019—2021 годах в связи с этими изменениями выплатит порядка 166 млн рублей работавшим в России трудовым мигрантам.