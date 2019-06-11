Главный тульский единорос получил медаль за газификацию и решение социальных проблем

11 июня в Доме Дворянского собрания губернатор Тульской области Алексей Дюмин вручил государственные и региональные награды ко Дню России.



Ордена Почёта удостоился заместитель директора по производству КБП Дмитрий Жилин, при участии которого было взято на вооружение около 80 изделий.

Орден Дружбы получил зампред правления региональной общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Валерий Клепиков.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награждён глава тульского регионального отделения «Единой России», гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Тула» и АО «Газпром газораспределение Тула» Николай Воробьёв за «работу по газификации региона и решению социально значимых проблем». Ранее соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В правительстве Тульской области отметили, что медаль Воробьёву дали «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил оператор станков с программным управлением цеха №3 «Туламашзавода» Юрий Батурин.

Также были вручены медали «Трудовая доблесть» III степени, «Честь и мужество», «За милосердие», Знак ордена Доброты, почётные грамоты и благодарности губернатора. Среди награждённых — сельские старосты, почтальоны, работники промышленных предприятий.