«Тулагорводоканал» уличили в нарушении природоохранного законодательства

Прокуратура выявила нарушения на очистных сооружениях «Тулагорводоканала», расположенных на набережной Дрейера.



Оказалось, что предприятие сбрасывало сточные воды в реку Упу с превышением максимального содержания загрязняющих веществ.

Согласно решению от 15 декабря 2015 года, «Тулагорводоканал» может пользоваться водным объектом до 25 апреля 2020 года.

По результатам проверки руководителю «Тулагорводоканал» внесено представление об устранении нарушений, в отношении должностного лица предприятия вынесено постановление о возбуждении административного дела по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение), которое направлено для рассмотрения в управление Росприроднадзора.