В Венёве в ручей сливали канализацию от коттеджей

Тульская природоохранная прокурора выявила нарушения при эксплуатации очистных сооружений в Венёвском районе.



В ходе проверки по факту сброса сточных вод от коттеджного посёлка «Венёвские просторы» с очистных сооружений, эксплуатируемых ООО «Гарант», было установлено, что из сетей канализации сброс сточных вод осуществляется на рельеф местности и далее в ручей Хавка.

Химический анализ отобранных проб показал, что в сточной воде содержатся загрязняющие вещества в превышающих предельно-допустимые значения концентрациях. Неправомерные действия ООО «Гарант» привели к ухудшению качества природной воды в ручье Хавка и состояния экологической обстановки.

В связи с выявленными нарушениями, руководителю ООО «Гарант» внесено представление об устранении нарушений, в отношении должностного лица вынесено постановление о возбуждении дела по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования при заборе воды, без изъятия воды и при сбросе сточных вод в водные объекты), которое направленно для рассмотрения в министерство природных ресурсов и экологии Тульской области.