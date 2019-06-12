В Венёве по факту столкновения грузовика и техники МЧС возбуждено уголовное дело

Следственный отдел ОМВД России по Венёвскому району возбудил уголовное дело по факту ДТП с участием грузовика и колонны техники МЧС.



Авария произошла утром 10 июня. В результате пострадали 5 человек, двоих госпитализировали в Новомосковскую горбольницу, а затем вертолётом МЧС доставили в московский институт Вишневского.

По предварительным данным, водитель фуры мог заснуть за рулём. Уголовное дело возбуждено по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).