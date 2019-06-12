Как купаться и стираться, если в трубах нет воды?

Жительница посёлка Товарковский Богородицкого района Марина Ширина обращается к местному водоканалу с призывом прибавить давление воды, которую оплачивают жители.



«Как огороды поливать, купаться, стираться, есть готовить, если вода слабо поступает?! Я оплачиваю по счётчику. Сколько израсходую — столько и плачу. Почему я должна страдать? Вечером вообще не могу искупаться», — возмущена она.

Также женщина просит посодействовать в решении вопроса главу Богородицкого района Вадима Игонина.

«Сейчас стоит засуха, у нас вообще нет дождей. Но напора не хватает, люди возят воду на машинах. Если хотя сказать, что давление слабое и расход воды вырастает в летнее время — даже в 12 дня, когда все на работе, напор воды слабый, не могу набрать бочку. Все оплачивают счета, нет задолженностей, однако вода к нам слабо поступает. Если трубы слабые или вся система уже слабая, вы боитесь давление прибавить, то мы в этом не виноваты. Значит надо было менять трубы. У нас это не первый раз, но в том году такого не было, сейчас вообще ни в какие рамки не лезет. Или вы примете меры, или мы перестанем платить», — говорит она.