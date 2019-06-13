Россиян собираются штрафовать за иностранный спутниковый интернет

Минкомсвязь разработала законопроект о введении штрафов за подключение к спутниковому интернету в обход точек блокировки Роскомнадзора.



Согласно документу, использование спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств, будет караться штрафом до 20 тысяч рублей для должностных лиц, до 200 тысяч рублей — для индивидуальных предпринимателей и до миллиона рублей — для юридических лиц.

Штрафы будут накладываться как на пользователей, так и на российских операторов связи, если те используют подключение в обход правил, установленных правительством.

Весь трафик, который исходит от спутниковых устройств абонентов из России, в том числе от иностранных абонентов, которые находятся на территории страны в роуминге, должен проходить через станцию сопряжения российского оператора связи — наземную станцию, которая выступает посредником между спутником и устройством абонента при приеме сигнала из космоса. Эта станция также должна располагаться на территории РФ.

Чтобы не пустить в Россию американский проект спутниковой связи OneWeb, который, по задумке авторов, должен покрыть всю планету высокоскоростным интернетом к 2027 году, в Госдуму в конце 2018 года был внесён законопроект о запрете ввозить терминалы спутниковой связи без лицензии. В январе 2019 года Государственная комиссия по радиочастотам в январе установила соответствующий запрет.