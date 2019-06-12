В Алексине зафиксирован массовый мор пчёл, жители заявляют о химическом отравлении

Алексинские пчеловоды остались без мёда — в начале июня в местных сёлах и деревнях зафиксирован массовый мор пчёл.



По мнению пострадавших пчеловодов, причиной падежа мог стать инсектицид, которым ООО «Тесницкое» обработало свои поля с цветущей горчицей в районе деревни Бухторма. Предположительно для защиты зерновых культур от вредителей использовался препарат «Монарх» — второго класса опасности для человека и первого для пчёл.

Пик падежа пришёлся на выходные. У пчеловода из деревни Даниловка, которая находится в 3 км от горчичного поля, погибло 28 ульев, у его коллег из Авангарда — 23 пчелиные семьи. Сами они ощущали неприятные запахи.

10 июня местные фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств оккупировали ветеринарную службу, пишут «Алексинские вести». Ветеринары выезжали на места, брали пробы и фактически подтверждали по внешним признакам, что мор пчёл, скорее всего, вызван их отравлением ядохимикатами.

В ветеринарных лабораториях Тульской, Московской и ряда других областей ЦФО говорят, что анализ очень сложный и дорогой, поэтому пчеловоды могут остаться без компенсации потерь.

Кроме того, если речь идёт об инсектицид «Монарх», в течение месяца он может быть опасен и для человека, безопасность урожая, грибов и ягод под вопросом.