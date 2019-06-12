Как министр Панфилов обещал максимально сохранить Платоновский парк

12.06.2019 11:25

Платоновский парк — известное в Туле место, с богатой и интересной историей, представляющее собой уникальную экосистему.

Так говорится в официальном документе министра природных ресурсов и экологии Тульской области Юрия Панфилова.

Однако часть этой экосистемы может стать гостиницей и храмом по соседству.

Как министр Панфилов обещал максимально сохранить Платоновский парк

По старому генплану Тулы вся территория Платоновского парка относилась к рекреационной зоне. На карте действующего генплана видно, какая территория отошла под застройку (выделено жёлтым).

Как министр Панфилов обещал максимально сохранить Платоновский парк
Как министр Панфилов обещал максимально сохранить Платоновский парк

На том месте, где сейчас, по словам чиновников, находится «не занятая деревьями территория» и могут быть возведены капитальные строения, в 2018 году была произведена «санитарная» рубка деревьев — жители тогда забили тревогу. Взамен вырубленных деревьев министр экологии официально обещал высадить новые.

По его словам, вырубка осуществлялась на основании актов обследования ГАУ ТО «Тульское лесохозяйственное объединение» и управления по благоустройству Тулы. Проведение работ было согласовано с инспекцией Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия.

Как министр Панфилов обещал максимально сохранить Платоновский парк
Как министр Панфилов обещал максимально сохранить Платоновский парк

При этом он отмечал, что благоустройство Платоновского парка, ведёт которое получившее парк в аренду ООО «Управление недвижимостью», будет выполнено при максимальной сохранности насаждений и природных ландшафтов.

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