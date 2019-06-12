Как министр Панфилов обещал максимально сохранить Платоновский парк

Платоновский парк — известное в Туле место, с богатой и интересной историей, представляющее собой уникальную экосистему.



Так говорится в официальном документе министра природных ресурсов и экологии Тульской области Юрия Панфилова.

Однако часть этой экосистемы может стать гостиницей и храмом по соседству.

По старому генплану Тулы вся территория Платоновского парка относилась к рекреационной зоне. На карте действующего генплана видно, какая территория отошла под застройку (выделено жёлтым).





На том месте, где сейчас, по словам чиновников, находится «не занятая деревьями территория» и могут быть возведены капитальные строения, в 2018 году была произведена «санитарная» рубка деревьев — жители тогда забили тревогу. Взамен вырубленных деревьев министр экологии официально обещал высадить новые.

По его словам, вырубка осуществлялась на основании актов обследования ГАУ ТО «Тульское лесохозяйственное объединение» и управления по благоустройству Тулы. Проведение работ было согласовано с инспекцией Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия.





При этом он отмечал, что благоустройство Платоновского парка, ведёт которое получившее парк в аренду ООО «Управление недвижимостью», будет выполнено при максимальной сохранности насаждений и природных ландшафтов.