В Суворове нашли пропавшую накануне девочку-подростка

В Суворове установили местонахождение 15-летней девочки, которая пропала вчера.



Вечером 11 июня 2019 года она ушла из дома и не вернулась. Были организованы поисковые мероприятия с участием сотрудников полиции, следователей и волонтёров отряда «Лиза Алерт».

Утром 12 июня девочка нашлась, её доставили в следственный отдел. Подробности пока не сообщаются.

По предварительной информации, противоправных действий в отношении подростка не совершалось. Следователи проводят опрос её знакомых и другие проверочные мероприятия.