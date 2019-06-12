Политическая устойчивость Тульской области слегка пошатнулась

Фонд «Петербургская политика» опубликовал рейтинг социально-политической устойчивости российских регионов по итогам мая 2019 года.



Тульская область с результатом 7,9 балла по-прежнему находится в группе регионов с высокой устойчивостью, но по сравнению с предыдущим рейтингом потеряла 0,1 балла.

В группу с высокой социально-политической устойчивостью, помимо Тульской области, входят также Мордовия, Тюменская, Вологодская области, Татарстан, Республика Тыва, Москва, Ненецкий АО, Камчатский край, Воронежская область и Пермский край.

Максимально устойчивы Калужская, Белгородская, Ленинградская области, Ямало-Ненецкий АО, Томская и Костромская области, Чукотский АО и Адыгея.