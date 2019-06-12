«Подарок от губернатора» жителям Иваньково с нарушениями норм безопасности

Детская площадка в ясногорском селе Иваньково оборудована с нарушениями СНиП и ГОСТ.



Площадка находится на улице Садовая, рядом с домом №17. Как рассказал местный житель Алексей, здесь частично отсутствует, а также повреждено ограждение, которое имеет заусенцы и сколы, о которые можно пораниться.

«Покрытие отсутствует (ГОСТ Р 52301-2013 „Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования“ (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.06.2013 №182-ст). Ударопоглощающие покрытия также отсутствуют (ГОСТ Р ЕН 1177—2013 „Ударопоглащающие покрытия детских игровых площадок. Требования безопасности и методы испытаний“). Перила, ступени, поручни имеют сколы, заусенцы, и ряд других существенных недостатков», — рассказывает он.

Кроме того, рядом с детской площадкой отсутствует нормальное дорожное покрытие и нет знаков для обозначения пешеходного перехода.

«Основывая свое обращение с ФЗ №193 от 10.12.1995 „О безопасности дорожного движения“, прошу сообщить. Является ли нормой отсутствие:

Дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 „Пешеходный переход“ для обозначения мест, выделенных для перехода пешеходов через дорогу.

Разметки 1.14.1 и 1.14.2 для обозначения мест, выделенных для пересечения проезжей части пешеходами.

Искусственные неровности (ГОСТ 52605-2006) — перед детскими и юношескими учебно-воспитательными учреждениями, ДЕТСКИМИ ПЛОЩАДКАМИ, местами массового отдыха, стадионами, вокзалами, магазинами и другими объектами массовой концентрации пешеходов, на транспортнопешеходных и пешеходно-транспортных магистральных улицах районного значения, на дорогах и улицах местного значения, на парковых дорогах и проездах, У ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ, расположенной вблизи адреса Садовая ул., дом 17, село Иваньково, Ясногорский р-он, Тульская обл.

На мой взгляд, факт отсутствия пешеходного перехода в указанном месте создаёт угрозу жизни и здоровью пешеходов и водителей, создает аварийно-опасную ситуацию, а также провоцирует участников дорожного движения на совершение административных правонарушений.

Отсутствие твёрдого дорожного полотна, делает затруднительным передвижение к детской площадке маломобильных групп, (родители с колясками, и люди с ограниченными возможностями)», — говорится в обращении.



























