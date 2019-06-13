В Пролетарском округе Тулы у ветерана труда хотят отобрать землю рядом с Берёзовой рощей (видео)

Жительница Тулы Алевтина Николаевна с 2004 года прошла уже, похоже, все «круги ада» в поисках справедливости.



Она пытается сохранить свою землю, которую её семья получила в 1941 году, и которую, по словам женщины, сейчас у неё без зазрения совести крадут.

Как рассказывает Алевтина Николаевна, по соседству поселилась приезжая из Молдовы, которая по-тихому сделала межевание и оформила кадастровые документы на участок площадью 92 кв. м.

«Получилось так, что в одно прекрасное время звонок — вызывают в суд. С утра побежала, сказали, что будет собеседование, а я буду принимать участие в торге. В суде подтверждается, что соседка захватила землю и уже оформила. Мне там стало плохо — увезли на скорой», — делится она.

В 2016 году суд постановил отменить все регистрационные сделки по земле. Но в декабре 2018 года было сделано межевание, схему и границы земельных участков перекроили. В результате земля, на которой находятся сарай, ворота и забор Алевтины Николаевны, оказались чужими.

Женщина рассказывает, что площадь, на которую «положили глаз», за два года выросла до 168 кв. м. А претендентом на землю стала ещё и вторая соседка.

По словам тулячки, она передала пакет документов, чтобы попытаться отменить неправильное межевание, в тульский белый дом, однако министерство держит бумаги уже четыре месяца, а ситуация на том же уровне. Как говорит она — земельный министр уговаривает отступить.

«Нам землю не регистрируют — кто-то из начальства в верхах за нашу землю бьётся. Предлагают другой участок без очереди. Но я никуда не хочу», — возмущена она.

Дом женщины находится на улице Декабристов, 124А. Рядом — новенькие коттеджи. Спорный ныне участок тулячка берегла для сестры из Днепропетровска, чтобы начать строиться. Из-за волокиты сейчас сестра не может приехать в Тулу из Украины.

Участки на улице Декабристов крайне привлекательна. Она ведёт прямиком в Берёзовую рощу, о которой мы не так давно упоминали, рассказывая об опасности застройки Платоновского парка.

К роще с двух сторон подобрались коттеджи, а прямо при входе на территорию построили ресторан «Пафос». Местные жители пытались выяснять, насколько законно выдавались разрешения на строительство, но пока положительного результата не добились.





