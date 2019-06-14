Лес в обиду не дадим: алексинцы организовали акцию в защиту соснового бора, который хотят вырубить ради многоэтажки (фото)

Десятки алексинцев выступили против перевода 1,5 га земли рекреационного назначения на улице 50 лет ВЛКСМ в микрорайоне Бор в зону многоэтажной жилой застройки.



Ранее мы уже писали, что год назад решением собрания депутатов Алексина были внесены изменения в Правила застройки и землепользования. А именно — в карте градостроительного зонирования зона рекреационного назначения «Р» была изменена на жилую зону «Ж-4».

В результате около 300 взрослых сосен оказались под угрозой вырубки. Сейчас жители хотят, чтобы решение отменили, а лесу придали статус парка.

В знак протеста против застройки зелёной зоны алексинцы повязали символичные красные ленточки, взяв деревья под защиту. Как рассказал общественный активист Алексей Носов, также обращения направлены губернатору Тульской области Алексею Дюмину, в министерство природных ресурсов и экологии и прокуратуру, а также в местные думу и администрацию.















