Тульский фотограф-блогер Гарбузов хочет засудить администрацию Авилова

Тульский фотограф-блогер Илья Гарбузов подал в суд на городскую администрацию.



Он утверждает, что сделанное им фото с изображением мемориала власти незаконно использовали для создания билборда в посёлке Рождественский.

«Это фото я сделал еще 1 ноября 2015 года, а на следующий день добавил его себе на страничку „ВКонтакте“. Тогда мемориал ещё не был достроен, многие его не видели, так что фото вызвало очень большой интерес. Фотография разлетелась по сети довольно быстро. Так что я думаю, что создатели билборда могли просто найти её, набрав в поисковике название монумента», — приводит слова фотографа-блогера «Слобода».

Гарбузов просит взыскать с администрации Тулы 140 тысяч рублей за нарушение имущественных прав на изображение, а также 20 тысяч рублей компенсации морального вреда. Предварительное судебное заседание по делу состоится 18 июня.

По словам Гарбузова, до того он отправил претензию, связанную с использованием его фото, но администрация Тулы сказала, что не имеет к билборду никакого отношения, а фотография вообще не является интеллектуальной собственностью фотографа.

Ранее Илья Гарбузов рассказывал, что такие суды — его обычная практика. В частности, он раз в две недели ездит по сувенирным лавкам и проверяет, нет ли в продаже сувениров с его фотографиями.