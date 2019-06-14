Обанкротили и бросили: тульские крестьяне пишут Путину

Сегодня в России даже крепкие хозяйства на селе разоряют ради крупных агрохолдингов. Но они уже не заботятся о местных дорогах, школах, больницах. И село умирает...



Крестьянско-фермерские хозяйства Тульской, Рязанской, Воронежской, Брянской, Псковской, Орловской областей написали открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину.

«В погоне за экономией бюджетных средств порушили всю инфраструктуру деревни, забыли стариков и возрастных колхозников, людей пенсионного возраста, многих оставили без работы. Теперь жители сел могут получить реальную помощь только от нас, фермеров. А это ремонт медпунктов, расчистка дорог, подвоз угля, дров, сена, покупка зерна на месте, возможность трудоспособному населению хорошо заработать летом. Мы плоть и кровь деревни, мы последняя опора малых сел и деревень…

А может, взять и отменить все программы господдержки в сельском хозяйстве, все равно от них толку нет, одна коррупция?!.. Заодно и посмотрим, как агрохолдинги будут выживать без „финансовой трубы от государства“, как будут искать прибыль для своих организаций не в правительственных кабинетах, а в поле и на ферме. А те 250 миллиардов рублей (идущие из бюджета в агрохолдинги) направить на строительство отечественного тракторного завода, социальные программы развития сельских территорий; построить современные дороги, школы, детсады, дома культуры, медпункты! Сельским пенсионерам добавить пенсии за их каторжный труд!

Может быть, тогда и расцветет наша Деревня, поедут к нам жить люди и снова замычат коровы и запоют петухи на просторах нашей необъятной Родины! И станет Россия процветающей страной от Калининграда до Владивостока!!!» — приводит «КП» текст письма.