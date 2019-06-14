15 июня на митинге против мусорной реформы новомосковцы потребуют отставок в тульском правительстве

Рабочая группа, которая контролировала ход мусорной реформы в Тульской области, обнародовала резолюцию митинга, который пройдёт 15 июня.



Мероприятие согласовано с администрацией и состоится с 10:00 до 12:00 мск на площади перед ДК железнодорожников. Ожидается, что в нём примут участие 500 человек.

На митинге рабочая группа расскажет, почему считает тариф на вывоз мусора необоснованно завышенным, а также потребует отставок в региональном правительстве, признания мусорной реформы в Тульской области нелегитимной и запрета на ввоз отходов из Москвы и Подмосковья.

Ранее мы публиковали подписанное председателем тульского правительства Валерием Шериным допсоглашение к соглашению о сотрудничестве между Тульской и Московской областями в сфере обращения с отходами. По всей видимости, именно оно легализовало ввоз в Тульскую область мусора из соседнего региона для размещения на полигонах в Узловском и Дубенском районах. Работа этих полигонов вызывает большие вопросы у местных жителей — мусорные объекты расположены недалеко от населённых пунктов, к ним есть претензии по части соблюдения технологий и экологичности.

«3 статья Конституции Российской Федерации устанавливает, что единственным источником власти и носителем суверенитета в Российской Федерации является народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Таким образом, в нашей стране провозглашена незыблемость суверенитета народа, а народовластие установлено в качестве формы правления и способа осуществления государственной власти.

Мы, участники митинга выражаем категорический протест „мусорной“ реформе в зоне деятельности регионального оператора ООО „МСК-НТ“ Тульской области.

Мы требуем:

прекратить деятельность регионального оператора ООО „МСК-НТ“ и оплату его услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами при не рассчитанном нормативе накопления твёрдых коммунальных отходов.

прекратить деятельность ООО „МСК-НТ“, не исполнившего с 01 января 2019 года свою обязанность по заключению договоров по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

от губернатора Тульской области Дюмина А. Г. прекратить ПРОФАНАЦИЮ „мусорной“ реформы, заключающейся только в увеличении платы.

Мы не признаём „мусорную“ реформу легитимной. Не было широкого и открытого обсуждения территориальной схемы ГРАЖДАНАМИ в СМИ, процедуры конкурсного отбора Регионального Оператора.

Поэтому мы требуем:

от губернатора Тульской области Дюмина А. Г. отставку министра Панфилова Ю. Ю. министерства природных ресурсов и экологии Тульской области за проведённый конкурс выбора регионального оператора ООО „МСК-НТ“ и ход „мусорной“ реформы в Тульской области.

усилить общественный контроль всех мероприятий, связанных с „мусорной“ реформой в Тульской области и публичности всех обсуждений, материалы которых должны публиковаться в СМИ.

категорически запретить ввоз мусора из других регионов на территорию Тульской области.

прекратить разрушение НМУП „Районное благоустройство, ремонт дорог и тротуаров“ и сокращение рабочих мест.

признать отчёт ООО „МСК-НТ“ за первый квартал 2019 года фикцией.

Резолюция является неотъемлемой частью протокола хода митинга с отражением результатов голосования участников митинга с подписью секретаря и организаторов митинга.

Мы обращаемся к руководителям средств массовой информации, активу общественных организаций, профсоюзам и партиям, поддержать наши требования, общими усилиями остановить реализацию антинародного Тульского варианта реализации „мусорной“ реформы.

Предлагаем жителям всех муниципальных образований Тульской области последовать примеру жителей г. Новомосковска, Тульской области.

Мы заявляем, что будем продолжать отстаивать свои права и бороться до получения положительного результата.

Резолюцию направить Президенту РФ, Премьер-министру РФ, Председателю Совета Федерации, Председателю Государственной Думы, Генеральному Прокурору РФ, Губернатору Тульской области, Председателю Законодательного собрания Тульской области, Прокурору Тульской области, Главе администрации МО г. Новомосковск, Главе МО г. Новомосковск», — говорится в документе.