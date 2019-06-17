Прокуратура признала нарушением шероховатости Тульской набережной

Прокуратура области провела проверку по факту получения травм малолетним ребёнком на Тульской набережной.



В мае мальчик получил травмы в виде множественных заноз на ладонях, играя на смотровой площадке «подкова», выполненной из пиломатериалов хвойных пород «лиственница».

Как установили прокуроры, в нарушение требований статей 695, 697, 698 Гражданского кодекса РФ, статьи 14.1 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ», МКУ «Сервисный центр» ненадлежащим образом осуществляет содержание архитектурных форм и элементов (смотровой площадки и лавок вдоль реки), в связи с чем они имеют шероховатую поверхность, и возникает опасность получения травм.

В целях устранения нарушений, а также причин и условий, им способствовавших, прокурором Тулы внесено представление директору «Сервисного центра», которое находится на рассмотрении. Реальное устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.