До конца года в Тульской области появится региональный оператор по перевозке пассажиров

Правительство Тульской области с 1 января 2020 года будет осуществлять полномочия по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам.



Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Родин Дудник на заседании правительства региона.

«Исключение составят Тула и Новомосковск, где эти полномочия уже осуществляют администрации муниципалитетов», — сказал Дудник.

По словам министра, курировать это направление будет новое региональное учреждение, подведомственное областному минтрансу. На это учреждение планируется возложить функции регионального оператора навигационно-информационной системы и координатора безналичной системы оплаты проезда.