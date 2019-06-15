Казанский пороховой завод перенесут в Алексин

Производство Казанского порохового завода не будут переносить в поселок Кизнер Удмуртской республики.



На территории бывшего полигона по уничтожению химоружия, где планировалось разместить мощности завода, нет соответствующей инфраструктуры, пишнт «Интерфакс».

В итоге решено поэтапно закрыть Казанский пороховой завод, а новое производство порохов организуют к 2023 году на Алексинском химическом комбинате в Тульской области.

Казанский пороховой завод работает с 1788 года в Кировском районе города. Сейчас там производят порох для гражданского и военного оружия, а также лакокрасочные материалы. Не раз на производстве случались экстренные ситуации: в частности, Ростехнадзор называет пороховой завод «основным генератором аварий» в Поволжье.