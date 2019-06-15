Плотина в Платоновском парке Тулы станет собственностью города

Администрация Тулы оформит права на плотину в Платоновском парке.



Соответствующее постановление подписал глава горадминистрации Евгений Авилов. На баланс будет поставлено гидротехническое сооружение пруда – грунтовая плотина протяженностью 115 метров, шириной около пяти метров.

Авилов поручил главному управлению по Привокзальному округу в течение пяти дней направить в Приокское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и министерство природных ресурсов и экологии Тульской области сведения о гидротехническом сооружении пруда.

Ранее мы писали, что значительная часть территории Платоновского парка сдана в аренду ООО «Управление недвижимости». Земля по каким-то причинам имеет вид разрешенного использования «для строительства гостиницы», тогда как фактически это рекреационная зона.