Более половины россиян покупают только акционные товары

По итогам 2018 года доля россиян, покупающих товары со скидками, достигла 50,6%, подсчитали в исследовательской компании Ipsos Comcon.



Показатель впервые превысил психологически важную отметку 50%. В 2016 году он был на уровне 41%, а годом позже достиг 45%, пишет «Коммерсантъ».

Потребитель привык экономить и готов ждать начала скидок, понимая, что рано или поздно торговые сети предложат тот или иной товар по акции, констатируют в Ipsos.

В «Nielsen Россия» добавляют, что в некоторых категориях товаров повседневного спроса доля промо достигает уже 70% и продолжает расти. По данным компании, в первом квартале 2019 года доля экономящих россиян увеличилась на 7%, до 69%. Число респондентов, которые переключаются на более доступные продовольственные товары, за тот же период выросло c 55% до 57%.

Рост числа россиян, стремящихся к экономии, в основном связан с продолжающимся падением доходов населения и индекса потребительского доверия, отмечают в Nielsen.

Так, по данным Росстата, в первом квартале 2019 года реальные доходы населения упали на 2,3% год к году.