Под Воронежем насмерть разбились паломники, возвращавшиеся из Тулы

16 июня на трассе в Хохольском районе Воронежской области произошло ДТП, жертвами которого стали восемь паломников, возвращавшихся из Тулы в Острогожск.



По предварительной версии, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом.

В результате погибли водитель легкового автомобиля и его пассажирка, а также водитель микроавтобуса и 5 паломников. Список жертв опубликовал сайт телеканала «РЕН ТВ». Выжить удалось лишь 10-летней девочке, она находится с травмами в больнице.

«Это частный микроавтобус, принадлежит физическому лицу — жителю Воронежской области. В автомобиле находились его знакомые», — сообщил «Вестям» начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области Евгений Шаталов.

По факту ДТП следственный отдел ОМВД по Хохольскому району возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Расследование дела взял на контроль областной главк МВД.