Кому и зачем нужен храм в Платоновском парке Тулы?

Тульский активист и блогер Никита Баринов попытался разобраться, кто и зачем хочет строить храм в рекреационной зоне Тулы — Платоновском парке.



Известно, что благоустройством парка занимается фирма, связанная с «Щёкиноазотом».

Ранее гендиректор предприятия Борис Сокол уже построил Церковь Смоленской иконы Божией Матери в память о погибших жене и сыне. Туляк предложил Соколу в качестве благого дела вместо нового храма построить детскую больницу.

«Лучше сделать что-то для живых. Но если его обязал кто-то это построить, возникает вопрос, нужен ли этот храм Соколу и нужен ли он нам. Хотелось бы разъяснений, кто инициатор, каков проект, почему не провели общественные слушания и кто будет спонсировать. Не думаю, что он там нужен для чего-то», — говорит Баринов.

В то же время в Туле уже долгое время находится в полуразрушенном состоянии храм Воскресения Господня, расположенный практически в самом центре города, отметил активист.

«Не знаю, оскорбляет ли он чувства верующих или нет, но мои чувства точно. Потому что такой храм в 800 метрах от Тульского кремля — это позор Тулы», — говорит он.