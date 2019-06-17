В России удвоился объём непубличных закупок

Закупки на сумму около 7,5 трлн рублей, или более 7% ВВП, не проходили через Единую информационную систему в 2018 году.



Как пишет «РБК», заказчикам позволили не размещать в ЕИС информацию о закупках услуг по использованию государственного и муниципального имущества и финансовых услуг. Также был расширен перечень закупок в сфере атомной энергии, сведения о которых не составляют гостайну, но не должны проходить публично.

Закупки, проведенные через ЕИС, составили в прошлом году 16,7 трлн рублей. Весь объём договоров, включая непубличные, оценивается в 24,2 трлн рублей, показала отчётность корпоративных заказчиков. Разница составила 7,5 трлн рублей — вдвое больше, чем в годом ранее (3,4 трлн рублей).

Скрытые закупки ведут к ограничению конкуренции, росту рисков неэффективного расходования бюджетных средств, что сдерживает рост экономики, отметила Счётная палата. По данным Минфина, объём закрытых закупок, включая гостайну и закупки, которые правительство засекретило особыми решениями, составил 808 млрд рублей в 2018 году.