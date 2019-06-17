В России создали кепку против депрессии

Группа российских учёных интегрировала в кепку нейрогарнитуру, предназначенную для лечения депрессии, синдрома дефицита внимания и реабилитации после инсульта.



Проект создан в рамках Национальной технологической инициативы, интеграцию нейрогаджета выполнила компания из Зеленограда. В основе инновации лежит система нейрокомпьютерного интерфейса, когда внешние устройства принимают или направляют сигналы в мозг, пишет «Российская газета».

В частности, кепка-гаджет способна получить информацию о том, что эмоциональный фон человека нестабилен и включить один из двух режимов в зависимости от состояния носителя.

Так, если человек испытывает проблемы с концентрацией или вниманием, нейрогаджет может включить шум в наушниках. Спустя какое-то время человек перестанет реагировать на этот шум и сконцентрируется на том, что ему необходимо. Также у нейрогаджета есть режим релаксации, он включается при симптомах стресса или депрессии.

Кроме того, нейрогарнитура создана для помощи людям с биполярными расстройствами, различными формами инвалидности, а также тем, кто проходит реабилитацию, например, после перенесённого инсульта. Прибор может интегрироваться с другими «умными» устройствами по реабилитации. Например, находить трости, распознаватели речи или наушники с костной проводимостью. Когда пациент даёт мысленную команду через гаджет, трость или наушники начинают вибрировать.