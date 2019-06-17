Ядерная война XIX века подтверждена раскопками в Туле? (видео)

В 2017—2018 годах в рамках проекта реконструкции исторической части Тулы в центре города проводились раскопки.



Местом, создавшим наибольший резонанс в СМИ и даже получившим неоднократное освещение в федеральных СМИ, была Крестовоздвиженская площадь. На ней археологи нашли погреба старых торговых рядов, в 100 метрах от них — братскую могилу. Тела были уложены в три слоя друг над другом.

В фильме, посвящённом откопанным погребам, приводился рассказ руководителя раскопок Алексея Свиридова, где он показывает слой пожара 1834 года, находящийся на глубине 2 метра от современной поверхности.

Пожар 1834 года хорошо известен в истории Тульского края, так как происходил он не только в Туле, но и документально подтверждён в других городах в тот же 1834 год. Тульские краеведы часто делают отсылки именно к этому пожару, рассказывая про историю Тулы, или в случае обнаружения каких-либо обгорелых конструкций. По словам официальных историков, этот пожар был такой силы, что горел даже камень.

Буквально в 100 метрах от погребов было найдено массовое захоронение. О ходе раскопок были сняты три фильма группой проекта «Неофициальная история». Помимо слоя пожара 1834 года в братской могиле обнаружились некоторые странности.

В начале XIX века в Туле была холера, которая по своим признакам похожа на лучевую болезнь. Но археологи работали на раскопках без спецкостюмов, тела были в деревянных гробах или вовсе без гробов. Говорилось, что будет произведена экспертиза тел, а затем их захоронят по православным традициям. Авторы фильмов направили запросы в минкульт Тульской области о результатах экспертизы. В ответе сообщается, что были исследованы останки 120 человек, но с результатами можно ознакомиться только в ведомстве. Что касается останков, они были захоронены 29 июня 2018 года на городском кладбище №3.

Удалось провести независимое исследование проб грунта, что показало наличие изотопов цезия, которые могут получиться в результате распада урана только при ядерном взрыве. Они были обнаружены в пробе грунта из слоя пожара.

В Тульском государственном архиве, по словам авторов фильма, нашлись три документа, свидетельствующие о «взрыве огненного шара над Тулой». В рапорте Крапивенского городничего губернатору от 27 октября 1830 года докладывается о следе в небе от огненного шара и громе, продолжавшемся более минуты. О таком же огненном шаре сообщается в двух рапортах департамента полиции. Впоследствии объяснялось, что это был метеорит.

Однако взрыв огненного шара под Тулой породил цепь событий: пожар, наводнение, эпидемия холеры, падёж скота, массовое передвижение войск через Тулу, призыв солдат запаса, наличие в Туле военного губернатора, а также большое количество дел о розыске пропавших.

Таким образом, делают вывод исследователи, на Крестовоздвиженской площади Тулы археологи раскапывали не кладбище, а братскую могилу, массовое захоронение жертв ядерной бомбардировки.