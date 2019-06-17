Тульская область - в лидерах по числу больных онкологией IV стадии и смертности в течение года после установления диагноза

Самый высокий показатель распространенности злокачественных новообразований по данным за 2018 год зафиксирован в Курской области — 3331,1 случая на 100 тыс. населения.



Об этом говорится в докладе «Состояние онкологической помощи населению России в 2018 году» Московского научно-исследовательского онкологического института им. П. А. Герцена — филиал Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ.

«Показатель распространенности злокачественных новообразований в массиве населения России в 2018 году составил 2562,1 на 100 тыс. населения, что выше уровня 2008 года (1836,6) на 39,5%. Максимальные значения данного показателя отмечены в Курской области (3331,1), Республике Мордовия (3295,1), Краснодарском крае (3235,2), Калужской (3231,4), Псковской (3110,5), Рязанской (3100,4) областях», — говорится в докладе.

Наименьший показатель числа больных раком зафиксирован в республиках Дагестан (887 случаев на 100 тыс. населения), Тыва (993,1), Чечня (1044), Ингушетия (1179,3) и Саха (1244,8).

Кроме того, вырос индекс накопления контингента больных со злокачественными новообразованиями по сравнению с 2008 годом — с 5,7 до 6,9. Наиболее высокие показатели отмечены в Республике Северная Осетия (8,4), Московской (8), Ленинградской (7,9) и Ростовской (7,9) областях, самые низкие: в Республике Тыва (4,1), Чукотском автономном округе (4,7) и Магаданской области (5).

Согласно данным доклада, всего в 2018 году зарегистрировано около 625 тыс. новых случаев заболевания раком, прирост по сравнению с 2017 годом составил 1,2%.

Наиболее высокий удельный вес опухолей IV стадии зафиксирован в Чукотском автономном округе (32,2%), Астраханской области (31,6%), Ненецком автономном округе (29,2%), Тульской (29,1%), Брянской (28,7%), Магаданской (28,5%), Еврейской автономной (28,4%) областях.

Доля больных, умерших в течение первого года после установления диагноза, варьировала в регионах от 11,5% в Республике Чечня, 14,7% в Республике Алтай, 15,5% в Ямало-Ненецком автономном округе, 15,5% в Московской области, 17,0% в Ростовской области, 17,8% в Тюменской области до 32,6% в Республике Саха, 29,6% в Костромской области, 28,7% в Орловской области, 28,7% в Тульской области, 27,9% в Республике Башкортостан, 27,8% в Республике Хакасия.







