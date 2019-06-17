Член общественного совета Суворовского района Алексей Риттер поднял проблему невыполнения майских указов президента РФ Владимира Путина от 2012 года, касающихся зарплат работников бюджетной сферы.



Супруга Риттера, долгое время работающая в районной больнице, вынуждена уволиться из-за унизительно низкой зарплаты. На руки она получает 11-16 тысяч рублей, тогда как майские указы предполагают для среднего медперсонала — не менее 30 тысяч.

Для сравнения, зарплата главного врача Суворовской районной больницы составляет 107 тысяч рублей, заместителя — 95 тысяч.

На приёме в областном минздраве Риттеру сообщили, что для того, чтобы больше зарабатывать, работники больницы могут работать на 1,5 ставки и оказывать платные услуги — помимо своего основного рабочего времени. То есть, работать почти круглосуточно. А также, по словам главврача Сергея Кудряшова, можно «участвовать в различных мероприятиях» для получения надбавок.

При этом в райбольнице огромная текучка кадров. На данный момент, по словам Риттера, свободны более 12 вакансий медсестёр и более 30 вакансий всех сотрудников. На действующий персонал ложится огромная нагрузка, в итоге — низкое качество медпомощи. Похожая ситуация и в Алексине.

Сейчас проходит конкурс на замещение должности главврача Суворовской райбольницы. Два года назад местные жители добивались отставки Кудряшова, при котором отмечали массовый отток специалистов из больницы. Издание «Деловой Суворов» писало, что у Кудряшова есть родственные связи с бывшим министром здравоохранения Тульской области Ольгой Аванесян. Также сообщалось, что он проходил фигурантом по 13 эпизодам уголовного дела о подделке документов (часть 1 статьи 327 УК РФ).

Изменится ли что-то со сменой руководства?.. Это не единственная больница в Тульской области, где у сотрудников низкие зарплаты.

По майскому указу Владимира Путина, зарплаты российских врачей с 2018 года должны составлять 200% от средней зарплаты по региону, зарплаты среднего медицинского персонала — 100%. Однако треть российских врачей получает зарплату ниже средней. Кроме того, согласно докладу Счётной палаты, майские указы Путина по повышению зарплат среднему и младшему медицинскому персоналу не выполнены в 50 из 85 регионов России.