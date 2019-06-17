Зарплата главврача — за 100 тысяч рублей, медперсонала — в 9 раз меньше (видео)

17.06.2019 13:52
Член общественного совета Суворовского района Алексей Риттер

Член общественного совета Суворовского района Алексей Риттер поднял проблему невыполнения майских указов президента РФ Владимира Путина от 2012 года, касающихся зарплат работников бюджетной сферы.

Супруга Риттера, долгое время работающая в районной больнице, вынуждена уволиться из-за унизительно низкой зарплаты. На руки она получает 11-16 тысяч рублей, тогда как майские указы предполагают для среднего медперсонала — не менее 30 тысяч.

Для сравнения, зарплата главного врача Суворовской районной больницы составляет 107 тысяч рублей, заместителя — 95 тысяч.

На приёме в областном минздраве Риттеру сообщили, что для того, чтобы больше зарабатывать, работники больницы могут работать на 1,5 ставки и оказывать платные услуги — помимо своего основного рабочего времени. То есть, работать почти круглосуточно. А также, по словам главврача Сергея Кудряшова, можно «участвовать в различных мероприятиях» для получения надбавок.

При этом в райбольнице огромная текучка кадров. На данный момент, по словам Риттера, свободны более 12 вакансий медсестёр и более 30 вакансий всех сотрудников. На действующий персонал ложится огромная нагрузка, в итоге — низкое качество медпомощи. Похожая ситуация и в Алексине.

Сейчас проходит конкурс на замещение должности главврача Суворовской райбольницы. Два года назад местные жители добивались отставки Кудряшова, при котором отмечали массовый отток специалистов из больницы. Издание «Деловой Суворов» писало, что у Кудряшова есть родственные связи с бывшим министром здравоохранения Тульской области Ольгой Аванесян. Также сообщалось, что он проходил фигурантом по 13 эпизодам уголовного дела о подделке документов (часть 1 статьи 327 УК РФ).

Изменится ли что-то со сменой руководства?.. Это не единственная больница в Тульской области, где у сотрудников низкие зарплаты.

По майскому указу Владимира Путина, зарплаты российских врачей с 2018 года должны составлять 200% от средней зарплаты по региону, зарплаты среднего медицинского персонала — 100%. Однако треть российских врачей получает зарплату ниже средней. Кроме того, согласно докладу Счётной палаты, майские указы Путина по повышению зарплат среднему и младшему медицинскому персоналу не выполнены в 50 из 85 регионов России.