Каждый пятый российский пенсионер вынужден работать

После выхода на пенсию в России продолжает работать каждый пятый пенсионер, говорится в докладе Минтруда.



На 1 января 2019 года общая численность пенсионеров составляет 43,8 млн человек, из них работающих — 9, млн. Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учёте в системе Пенсионного фонда РФ, на 1 января 2019 года составляет 20,4%, средний размер пенсии в стране — 14 825,95 рублей.

Самую большую пенсию платят: в Чукотском автономном округе — 27 044,25 руб.; в Ненецком автономном округе — 23 992,77 руб.; в Магаданской области — 23 239,31 руб.; в Камчатском крае — 23 213,75 руб.; в Ямало-Ненецком автономном округе — 22 581,03 руб.; в Ханты-Мансийском автономном округе — 22 477,91 руб.

Самую маленькую: в Дагестане — 11 854,25 руб.; в Кабардино-Балкарии — 11 922,16 руб.; в Калмыкии — 12 672,60 руб.