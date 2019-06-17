В Платоновском парке Тулы незаконно сливали в ручей сточные воды

Тульская природоохранная прокуратура выявила незаконный сброс ливневой канализации в водоёмы Платоновского парка с территории жилых домов микрорайона «Зеленстрой-2», построенных ООО «Стройкомплект».



Согласно техническим условиям, выданным организации управлением транспорта, связи и дорожного хозяйства Тулы, в связи с наличием на территории микрорайона автопарковок построены локальные очистные сооружения очистки сбрасываемых сточных вод от бензомасел, откуда осуществляется сброс сточных (ливневых) вод на рельеф местности в границах водоохранной зоны и далее в ручей, протекающий в Платоновском парке. Каких-либо документов на право пользование водным объектом у ООО «Стройокмплект» не имеется.

По результатам химического анализа отобранных проб было установлено, что в сточной воде содержатся загрязняющие вещества в превышающих нормативы концентрациях.

Таким образом, ООО «Стройкомплект» нарушен специальный режим осуществления хозяйственной деятельности в границах прибрежной защитной полосы и водоохраной зоны водного объекта.

По результатам проверки 13 июня руководителю ООО «Стройкомплект» внесено представление с требованием оформить разрешительную документацию на право пользования водным объектом и провести работы по улучшению очистки сточных вод.

Кроме того, в отношении должностного лица организации вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта или его части, либо использование их без документов) и ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ (использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности). Они направлены для рассмотрения в министерство природных ресурсов и экологии Тульской области.