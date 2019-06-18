Первый крупный прокол Дюмина

Эксперты считают ввоз мусора из Москвы и Подмосковья на утилизацию в Тульскую область первым крупным проколом губернатора Алексея Дюмина.



Об этом говорится в материале, посвящённом «мусорному кризису в России 2018—2019 годов».

«В Тульской области „мусор полыхнул“ буквально в кабинете губернатора А. Дюмина. Стало известно, что его администрация заключила соглашение с Московской областью о ввозе в регион московского и подмосковного мусора ... подписанного экс–зампредом правительства Московской области Д. Буцаевым (ныне руководитель „Российского экологического оператора“) и первым заместителем губернатора Тульской области В. Шериным. По мнению экспертов, это первый крупный „прокол“ бывшего охранника В. Путина», — отмечается в статье.